Intervenuto in conferenza stampa, il direttore sportivo della Salernitana, Morgan De Sanctis ha risposto anche a proposito dell'ex Inter, oggi in granata, Federico Bonazzoli: "Non è sul mercato - dice perentorio -, questa precisazione è importante. Costantemente ricevo telefonate, l'unica offerta seria che è arrivata è quella della Cremonese perchè è assolutamente all'interno del nostro progetto. È stato tra i primi tre protagonisti della salvezza della Salernitana, non si può pensare di cederlo dopo sei mesi e dopo un sforzo economico notevole.