L'ex dirigente di Inter, Roma e Salernitana Walter Sabatini, ospite de 'La Politica nel Pallone' su Gr Parlamento, si dice estasiato da quanto mostrato dal Napoli di Luciano Spalletti, tecnico che conosce molto bene: "Quello che vedo realizzare nel Napoli è una cosa difficile da replicare, giocano con delle sincronie straordinarie. C'è dietro uno studio profondo, assecondato dai calciatori che stanno dando una disponibilità assoluta, un fenomeno non replicabile, in Europa è anche più facile per loro. Il Napoli non ha limiti, non può avere paura di alcun avversario. La Champions è tanta roba ma anche il Napoli quando gioca è tanta roba, mi auguro che arrivi alle partite a eliminazione diretta con tutti i giocatori sani, senza infortuni".

Per un Napoli che vola c'è una Juve che annaspa, nonostante le tre vittorie di fila in campionato. "La Juve ha puntato su dei giocatori che dovevano essere i cardini e via via li ha persi tutti. Questa squadra è malata di una depressione generalizzata, che non le fa perseguire l'obiettivo di vincere le partite. Sembra che le affronti con un senso palese di sconfitta, nelle gambe e nella testa dei giocatori. E quando le squadre si ammalano, è difficile trovare la medicina giusta. Gioca come una squadra che non sa di poter vincere, forse perché sa di non avere degli eroi".