In un'intervista rilasciata al quotidiano La Stampa, Walter Sabatini ha parlato dell'uso dei farmaci che faceva quando era un calciatore: "Se mi sentivo giù, andavo dal massaggiatore e gli dicevo: 'Dai, fammi un Neocromaton (un farmaco per l'anemia, ndr)'. Era normale. Non era doping, almeno non un doping prestazionale. Non ho mai visto un calciatore assumere dei prodotti per aumentare il rendimento.