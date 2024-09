Nel corso di un'intervista concessa a Il Mattino, l'ex ds di Inter, Roma e Bologna Walter Sabatini ha analizzato così la lotta Scudetto in Serie A: "Il Napoli ha fatto una campagna acquisti importante. Gli manca solo Lukaku al top e poi può puntare in alto".

Sul fatto se sia più facile la vittoria dello scudetto da parte del Napoli o il ritorno in A del Palermo Sabatini non si sbilancia: "Domanda da traditore. Statisticamente più facile che i rosanero vadano in A per mera statistica (ne salgono quattro). Ma non sarei meravigliato che il Napoli arrivi fino in fondo. L'Inter resta la più forte anche se quest’anno non c'è più quel divario dell'anno scorso".