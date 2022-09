Alla vigilia della gara di Champions League tra Bayern Monaco e Barcellona, il quotidiano spagnolo AS ha raggiunto Karl-Heinz Rummenigge, che si è espresso sul match di domani ma anche sul girone di Champions League: "Il Barcellona terzo? Non l'ho pronosticato, ma lo speravo (ride). Certo, l'Inter dopo la prima partita mi ha offerto sensazioni peggiori... Il ritorno di Robert Lewandowski? Mi piacerebbe che l'Allianz Arena lo ricevesse con gratitudine. Non bisogna dimenticare che ha giocato qui per otto anni, ha vinto tutto quello che c'era da vincere e ha segnato tra i 35 ei 50 gol ogni stagione. Inoltre è arrivato a parametro zero ed è andato via a 45 milioni di euro. Ha contribuito al bene del Bayern".

Nel corso dell'intervista, si parla ampiamente anche della questione Super League: "Questa idea è nata a seguito degli introiti del Premier. Ho un rapporto tranquillo con Florentino Pérez. È sempre stato un grande critico del fatto che gli inglesi portino proprietari milionari hedge fund, ora, anche interi stati nel mondo del calcio e che il resto d'Europa non abbia nulla da dire. Il grande promotore è esclusivamente l'Inghilterra. Gli investimenti netti in Inghilterra sono più alti che mai. E questo influisce sulla tua competitività. Toni Kroos dice che arriverà? Io sono sicuro che questo argomento non sarà discusso tra i grandi club di Francia, Inghilterra e Germania. E una Super League senza la partecipazione di questi tre campionati non accadrà mai. È chiaro che i proprietari che riversano la loro ricchezza privata nei loro club perseguiranno sempre questo tipo di idea. Dopotutto, non investono i loro soldi in questi club por poi consegnarli ai Buoni Samaritani. Tuttavia, questa Super League non arriverà. La risposta del pubblico, dei media e dei fan è così drammaticamente negativa che non osiamo tornare su quel punto. Ne sono più che convinto".