Il ritmo che il Napoli sta imprimendo al campionato non stupisce affatto Fernando Rubinho, ex portiere dii Juve e Genoa: "La squadra corre verso lo scudetto, per me non è una novità. Conte è forte, intelligente e fa giocare bene la squadra: nessuna sorpresa", le sue parole a TuttoMercatoWeb.com.

Neanche la perdita di Khvicha Kvaratskhelia, passato al Paris Saint-Germain, rovinerà i piani tricolore degli azzurri, secondo Rubinho: " Kvara è un giocatore importante, ma la squadra ha fatto bene anche senza di lui. Il mister sarà bravo a gestire la situazione”.