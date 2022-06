Bryan Roy, ex allenatore di Matthijs de Ligt nelle giovanili dell'Ajax, non è sorpreso dal fatto che il difensore della Juve possa trasferirsi al Chelsea, in Premier League, campionato di un altro livello rispetto alla Serie A: "Ai miei tempi, quello italiano era il miglior torneo del mondo, purtroppo oggi non lo è più - spiega candidamente a TuttoJuve.com -. Per esser ancora più grande, è giusto provare l'esperienza in Inghilterra. La Premier è la lega più bella e difficile al mondo. Non voglio sminuire la Juventus, i suoi tifosi potrebbero esser molto delusi, ma è così. De Ligt viene accostato a tre top club come Chelsea, United e City. Sarebbero tutte delle grandi possibilità, ma lo vorrei vedere con Guardiola. E' il miglior allenatore del mondo, per me sarebbe il massimo vederlo giocare lì".