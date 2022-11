L'ex esterno di Juventus, Genoa e Brescia, Romulo, ha parlato degli equilibri scudetto: "Il Napoli sta facendo un ottimo campionato con un ottimo allenatore come Spalletti - ha detto a Sky Sport -. Nessuno se lo aspettava, ovviamente mi auguro per il Napoli e per quello che rappresenta per il calcio che possa farcela. Io spero però che la Juve possa sorpassare gli azzurri e vincere un altro Scudetto. Attenzione, Allegri si è ripreso".