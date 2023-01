Nel pre partita di Napoli-Roma Tiago Pinto, general manager della Roma, si è concesso ai microfoni di DAZN per parlare del futuro di Nicolò Zaniolo. "Ha chiesto alla società di andare via, noi abbiamo provato a trovare una soluzione col suo procuratore. Questa soluzione è arrivata, ma in questo momento Nicolò magari non è molto contento della soluzione. Noi siamo tutti un po' in difficoltà perché questa soluzione l'abbiamo trovato per la richiesta del giocatore. Con tutti i paletti che abbiamo del Fair Play Finanziario non siamo una società che può avere il 'no' di Zaniolo e poi prendere altri giocatori. Ci sono ancora 48 ore, vediamo ciò che succede, ma non voglio allungarmi sul tema. E' una situazione veramente difficile per la società. Ora ci sono 48 ore alla fine del mercato, io a fine mercato ci metto sempre la faccia e a fine mercato risponderò a questa domanda. Gli interessi della Roma vengono messi sopra tutto e io cerco di fare ogni giorno. Spero che tutti pensino lo stesso. La proprietà negli ultimi due anni e mezzo ha fatto tanto per la società e per i giocatori".