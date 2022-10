Attualmente quarto in classifica dopo dodici giornate, José Mourinho non è ancora in grado di definire con precisione il vero obiettivo della Roma in campionato. "Non so dove potremo arrivare - ha detto il tecnico portoghese a margine del successo giallorosso sul campo del Verona -. Facciamo fatica a conquistare i nostri punti, serve sempre grande sacrificio: in questo momento siamo lì, e quando dico lì intendo quarto, quinto o sesto posto. Se la differenza è piccola, abbiamo delle possibilità; lo scorso anno la distanza era troppo grande per pensare di avere qualche chance. Se sopravviviamo e stiamo a 3-4 punti da queste super squadre...".