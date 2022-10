Archiviata la serata di San Siro, la Roma riparte dall'Europa League e dal match dell'Olimpico contro il Betis. Ma nella conferenza stampa della vigilia, José Mourinho, tecnico giallorosso, torna sulla vittoria di sabato e sui quattro punti ottenuti contro l'Inter e la Juventus in trasferta: "I quattro punti fatti con Inter e Juventus, paragonandoli all'anno scorso, equivalgono a quelli persi con Atalanta e Udinese dove invece la scorsa stagione avevamo fatto punti. Non abbiamo guadagnato né perso nulla, ma dal punto di vista emotivo è importante. Serve arrivare in questi stadi e fare risultato con queste squadre. Prima della partita ne abbiamo parlato, dopo l'Atalanta abbiamo perso pur essendo stati superiori. Prima della gara con l’Inter ho messo sul tavolo questa questione, cioé che potevamo vincere o perdere ma con la sensazione almeno di parità e non di inferiorità. L’anno scorso c’era sensazione di inferiorità, quest’anno no perché vogliamo uscire dal campo con una sensazione di superiorità e i giocatori lo stanno recependo. I punti con Inter e Juventus sono punti che portano qualcosa in più".