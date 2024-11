Intervistato dal quotidiano Il Mattino, il cantautore Roberto Vecchioni, tifoso interista, non crede a quanti parlano di match Scudetto domani sera col Napoli: "Che importanza ha? Nessuna. Zero. Mai visto una partita che conta qualcosa a novembre. Non serve a dirci nulla, né se vince Antonio Conte né se la vince Simone Inzaghi".

Conte un rimpianto?

"Ma no. Èstato preparatore e motivatore unico, uno che fa della coralità del suo gioco l'arma in più. E in pochi sono bravi come lui ad aggiustare le cose strada facendo. Non a caso dopo il 3-0 con il Verona ha sistemato il Napoli... Sono sempre rimasto incantato dalla sua voglia, autentica, di innamorarsi perdutamente dei posti dove va a lavorare: veniva dalla Juventus, ma ha amato alla follia l'Inter. E ora sta facendo lo stesso con il Napoli. Lui ha un'esigenza che forse serve a far felice se stesso: si consegna totalmente al club per cui va a lavorare. Forse è solo un gioco, ma piace a tutti. Ed è piaciuto anche a me".

La seconda stella un momento straordinario?

"Più forte di me. Non riesco ancora a perdonare a Inzaghi lo scudetto regalato al Milan. L'avessimo consegnato al Napoli, ecco, ci sarei passato sopra, ma proprio a loro no. Ed è uno scudetto di cui lui deve portare il peso. E che i trionfi arrivati dopo non cancellano".

Rivuole Lukaku?

"Da noi all'Inter non ha deluso la prima volta che è stato qui. Ma ora mi tengo Thuram e Lautaro tutta la vita. Poi mi pare che debba dimagrire un po', deve ritrovare lo scatto, tornare a girovagare per l'area. Non mi pare che in questo momento stia dando il meglio di quello che può dare".

Il suo Inter-Napoli?

"La mia giovinezza, quando non avevo una lira e scavalcavo per entrare allo stadio. Però a me resta davanti agli occhi il Napoli che venne a vincere qui con il gol di Callejon: era il Napoli di Sarri. Posso dire? La squadra più bella mai vista in Italia. Un peccato che quel binomio si sia separato, perché nessuno è riuscito, lontano l'uno dall'altro, a ripetere le stesse cose".

Chi vince lo scudetto?

"L'Inter o il Napoli. Ma occhio all'Atalanta: di solito la squadra di Gasperini decolla nel girone di ritorno, stavolta sta facendo già bene nel girone d'andata, come domenica al Maradona. Ecco, se tanto mi dà tanto...".