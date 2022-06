"Lautaro Martinez sarebbe la ciliegina sulla torta". Parole e musica di Carlo Rivetti, numero uno di Moncler e presidente del Modena neopromosso in Serie B, che ai microfoni di Fanpage.it rivela i suoi sogni per il club gialloblu non nascondendo il suo tifo per l'Inter: "Un giocatore che vorrei? Allora, se posso andare a briglie sciolte, visto anche i problemi che abbiamo avuto con le punte quest'anno e avendo io una nonna argentina, il Toro sarebbe la ciliegina sulla torta". Tornando realista, Rivetti fa capire di voler precedere gradualmente nel suo cammino: "Uno dei grandi vantaggi della promozione diretta è che hai più tempo per lavorare. Nelle mie intenzioni non c'è quello di fare il doppio salto, perché ritengo che sia prematuro e dobbiamo ancora costruire molto".