L'esperto centrocampista del River Plate Enzo Perez si è espresso ai microfoni dei canali ufficiali FIFA sul prossimo Mondiale per Club, che vedrà i Millonarios impegnati nello stesso girone dell'Inter. E proprio alla gara contro i nerazzurri è rivolto il pensiero dell'ex Benfica: "Quello contro l'Inter sarà un Clasico. Chiudere il girone misurandoci con loro sarà bello e molto competitivo. Ci sarà rivalità da entrambe le parti e la vivremo come tale. Essendo la nostra una squadra così grande, dobbiamo andare il più lontano possibile, rispettando i club che affronteremo. Con l'avanzare della competizione, vedremo fin dove arriveremo".

Perez conta anche sul grande appoggio del tifo biancorosso: "Non c'è dubbio che dovunque giocheremo, vivremo ogni partita nello stesso modo in cui lo abbiamo vissuto al Monumental. I tifosi del River Plate sconvolgeranno lo stadio in cui giocheremo, non solo quello di Seattle, per la passione che hanno".