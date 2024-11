Come noto sono ripartite le trasmissioni di Radio Nerazzurra, la web radio totalmente dedicata all'Inter che giusto un anno fa si era presa un periodo di pausa (rileggi qui). E riparte anche 'FcInterNews', lo spazio dedicato al nostro sito all'interno del palinsesto di Radio Nerazzurra. Ogni martedì alle 17, in diretta dagli studi di Radio Nerazzurra, la nostra redazione vi terrà compagnia commentando, insieme ai conduttori della radio, l'attualità nerazzurra. Si parte domani, e così via ogni martedì, alle 17 su Radio Nerazzurra, da ascoltare online su radionerazzurra.it, pagina Facebook o app.