"Mi piace che si veda che la nazionale argentina è di tutti, che i giocatori vengano con questa gioia ed entusiasmo, come se fosse la prima volta". Lo dice Lionel Scaloni, ct dell'Albiceleste intervenuto in conferenza stampa dal ritiro della Seleccion. Immancabile un commento anche la scelta dell'italo-argentino Mateo Retegui di accettare la chiamata dell'Italia: "Sono favorevole a non cercare di convincere nessuno e, forse, a rovinare qualcosa se non siamo determinati a convocarlo.