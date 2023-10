La UEFA ha reso nota la lista presentata dalla FIGC relativa agli stadi indicati come idonei per ospitare gli Europei del 2032, che l'Italia ospiterà insieme alla Turchia. Tra questi, saranno prossimamente scelti i cinque che saranno sede degli incontri. Per quel che riguarda Milano, è stato indicato lo stadio Giuseppe Meazza, in attesa dei risvolti per gli impianti di Inter e Milan.

Questa la lista completa:

Milano: Stadio San Siro - Giuseppe Meazza

Roma: Stadio Olimpico

Bari: Stadio San Nicola

Napoli: Stadio Diego Armando Maradona

Firenze: Stadio Artemio Franchi

Torino: Juventus Stadium

Genova: Stadio Luigi Ferraris

Verona: Stadio Marcantonio Bentegodi

Bologna: Stadio Renato Dell’Ara

Cagliari: Stadio Sant’Elia