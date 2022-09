Parlando in conferenza stampa alla vigilia del match del Braglia contro il Modena, Filippo Inzaghi, allenatore della Reggina capolista della Serie B, ha sottolineato l'importante ruolo del brasiliano Hernani non solo sul campo: "Si sta allenando molto bene, è pronto, può giocare in qualsiasi ruolo, ad oggi non mi va di cambiare modulo. Ringrazio il brasiliano per la sua abnegazione e serietà, è un titolare e può dare una grossa mano a Giovanni Fabbian per crescere".