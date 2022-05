Ci sono ragioni familiari dietro a uno dei post su Instagram più recenti di Arturo Vidal . La Tercera racconta infatti quanto accaduto al centrocampista, che ha inserito nelle storie una foto di Carlos Albornoz Pardo , un cugino da parte di madre, col volto coperto dall'emoji di un topo. Sarebbe, scrive ancora La Tercera , la persona che gestisce alcuni immobili e progetti in Cile per conto dello stesso Vidal, che ha sporto denuncia per via di alcune operazioni amministrative (trasferimenti di proprietà, richieste di prestito, debiti milionari e richieste di cause civili) avviate con la Inversiones Vidal SpA che non sarebbero mai state comunicate al titolare, ovvero al calciatore.

"Niente di tutto ciò è stato detto al nostro cliente, disponendo in tutti questi anni della società senza informare né rendere conto a nessuno, specialmente all'azionista di maggioranza, Arturo Vidal", hanno spiegato gli avvocati. "Come se non bastasse, tale somma di denaro non è mai entrata in azienda, cosa che si rifletterà nei veri e propri bilanci della società - ha spiegato Vidal - Purtroppo, come sarà dimostrato nella relativa fase processuale, i soldi dei prestiti richiesti da Carlos Albornoz per conto della società non sono mai entrati in quest'ultima, inoltre sono stati utilizzati per finanziare un'altra società, ovvero la società Manufacturas de Productos de Aluminium y otros Limitada”, si legge ancora nella denuncia.