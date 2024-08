Intervenuto in conferenza stampa, il difensore del Real Madrid Dani Carvajal ha parlato così della corsa per il Pallone d'Oro, per cui si era parlato anche di una possibille candidatura per Lautaro Martinez: "È qualcosa di secondario - ha assicurato -. Una nuova stagione inizierà da domani sera, ci sono nuove sfide, l'importante è vincere trofei di squadra, sarebbe bello poter vincere qualcosa, sono concentrato sulla finale", ha detto prima della Supercoppa Europea contro l'Atalanta.