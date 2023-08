Stefano Razzetti, allenatore dei portieri del San Gallo, punta tutte le sue fiches su Yann Sommer. L'ex numero uno della Cremonese, intervistato da Blick!, ha magnificato le qualità del nuovo portiere dell'Inter difendendolo dai primi mugugni arrivati sul suo conto: "L'Inter è di nuovo una destinazione di prim'ordine, l'avete visto in finale di Champions League. Quello di Sommer è un grande acquisto. Gli errori fatti conttro il Salisburgo? E' una cosa del tutto irrilevante, già dimenticata: le amichevoli sono le amichevoli. A Milano sanno esattamente che brillante portiere si sono messi in rosa. Uno che ha scritto pagine importanti in Bundesliga per un decennio come portiere del Mönchengladbach e del Bayern. Uno che è fantastico sulla linea e tremendamente forte con il piede. Uno che in realtà non ha punti deboli".

Ci sono state anche critiche sulla sua altezza: "Questo è assurdo. Per quanto tempo Yann è stato uno dei migliori portieri in assoluto della Bundesliga? Portiere dell'anno e simili? Non è mai stato un problema. E poi, per un solo gol subito, nasce una discussione incredibile. Ho guardato e sezionato il gol contro il Manchester United mille volte. Forse il posizionamento di Yann non era perfetto. Ma così com'era, non aveva alcuna possibilità di prendere quella palla. Le sue parate, poi, saranno sempre più importanti dell'uno o dell'altro errore. Però: se gli 80mila tifosi di San Siro fischiano, è davvero dura! E i tifosi interisti sono schizzinosi. Tutto deve essere il più perfetto possibile. Ma Sommer ha un altro asso nella manica: il nuovo prepartore dei portieri Gianluca Spinelli, arrivato dal PSG. Un top assoluto che conosco molto bene. Saprà valutare molto bene le qualità di Yann".