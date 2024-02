Lunga disamina dei mali della Juventus, quella offerta per TVPlay da Fabrizio Ravanelli. L'ex attaccante bianconero ha sottolineato quella che è a suo dire una grande differenza tra la sua vecchia squadra e l'Inter: "A livello tattico non so se la Juve possa cambiare qualcosa perché ci vuole sempre disponibilità da parte dei giocatori e il rischio è che qualcuno di essi possa snaturarsi e perdere incisività. Non credo che il problema sia il modulo, ma che sia un problema di testa: la Juve non ha più le certezze di prima, è poco incisiva e dinamica. Io continuo sempre a dire che la differenza con l’Inter sia la forza dei due braccetti di difesa. Nei bianconeri faticano a impostare, mentre nei nerazzurri sono una risorsa in più nel creare gioco anche in fase offensiva”.

Penna Bianca parla anche della sfida di Champions League tra Inter e Atletico Madrid: "L’Inter affronterà una squadra con un allenatore molto preparato e sono curioso come sarà l’atteggiamento delle due formazioni, ovvero se, arrivati a questo punto, proporranno quanto fatto vedere finora. Secondo me sarà una partita a scacchi, non verranno concessi spazi e si cercherà di ridurre al minimo gli errori".