L’ex difensore nerazzurro Andrea Ranocchia presenta così ai microfoni di Inter TV il match di stasera tra l’Inter e il Genoa: “Spero come le ultime partite un’Inter che farà la partita, spero che si possa portare a casa la vittoria. Sono proprio bravi, è una squadra costruita benissimo dalla società e dal tecnico. Si vede che sono un gruppo coeso, mi piace lo spirito del gruppo con cui affrontano le partite. Seguendoli sui social vedo che il modo in cui gestiscono lo spogliatoio è spettacolare”.

Come si ferma Retegui?

“Il Genoa è una buona squadra, allenata molto bene. L’Inter deve fermare questi giocatori attraverso il gioco e creando occasioni come sta facendo ultimamente. Inzaghi è bravissimo a gestire il gruppo, ha tanti giocatori forti ed è un lavoro difficile, non è facile tenere fuori dei giocatori bravi. Lui è bravo a farlo e viene ripagato in campo. Riesce a creare rapporti umani molto profondi. Lo scheletro è molto forte, i nuovi arrivi si sono inseriti subito. Hanno creato un meccanismo non dico perfetto perché la perfezione non esiste, ma si trovano bene e spero possano continuare così”.