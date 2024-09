Dopo i 184 incontri internazionali disputati a settembre, che hanno visto impegnate le nazionali di tutte e sei le confederazioni, resta invariata la top 10 del Ranking FIFA. Argentina e Francia mantengono le prime due piazze, nonostante le sconfitte rispettivamente con Colombia e Italia, la quale rimane salda al decimo posto. Sul gradino più basso del podio resta comoda la Spagna.

Salgono in graduatoria Giappone (16°, +2), Iran (19°, +1) e Danimarca (20ª, +1), ma la nazionale a guadagnare più punti (+35,20) è la Bolivia, che si attesta all’83° posto (+6). Non basta, invece, a San Marino la seconda vittoria della sua storia con il Liechtenstein, arrivata a vent’anni di distanza dal primo successo, per risalire dal fondo della classifica.

Le prime 10 posizioni del Ranking FIFA:

1) Argentina 1889.02 punti (-)

2) Francia 1851.92 punti (-)

3) Spagna 1836.42 punti (-)

4) Inghilterra 1817.28 punti (-)

5) Brasile 1772.02 punti (-)

6) Belgio 1768.14 punti (-)

7) Paesi Bassi 1759.95 punti (-)

8) Portogallo 1752.14 punti (-)

9) Colombia 1738. 72 punti (-)

10) ITALIA 1726.31 punti (-)