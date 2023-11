Le partite internazionali che si sono svolte in tutto il mondo a novembre 2023 hanno avuto un effetto significativo sul ranking FIFA/Coca-Cola per Nazionali, a partire dal podio: se Argentina e Francia, finaliste a Qatar 2022, sono rimaste salde ai loro posti, l’Inghilterra è salita in terza piazza davanti al Belgio. Il Brasile, complice i cattivi risultati nel girone di qualificazione al Mondiale 2026, è sceso di due gradini; al contrario, i Paesi Bassi hanno fatto un balzo al sesto posto superando il Portogallo.

Chiudono la top 10 la Spagna (8°), Italia (9°) e Croazia (10°). Appena fuori le magnifiche dieci l'Uruguay di Marcelo Bielsa, che ha scalato la classifica come altre selezioni tipo la Tunisia (28°, +4), Ecuador (32°, +4), Romania (43°, +5), Slovacchia (45°, +5 ) e Grecia (47°, +4), quest'ultima rientrando nella top 50 insieme alla Costa d'Avorio (50°, +2).