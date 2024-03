Nei prossimi giorni, la FIFA comunicherà il nuovo ranking per Nazionali aggiornato al mese di aprile dopo le ultime partite amichevoli e i playoff per le qualificazioni ad Euro 2024 e alla Copa America. Ma secondo le anticipazioni offerte dalla Gazzetta dello Sport, non è cambiato quasi niente nelle prime dieci posizioni: solo il Belgio è salito al 3° posto retrocedendo l’Inghilterra al 4°. Conferma al nono posto per l'Italia di Luciano Spalletti, in una classifica dove a comandare c'è sempre l'Argentina campione del mondo.