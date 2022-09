"Chi vince lo scudetto? Non si può dire, meno che mai quest'anno". Così Claudio Ranieri, oggi ospite al 'Festival dello Sport', l'appuntamento ormai classico organizzato dalla Gazzetta dello Sport a Trento. "Chi ha vinto l'anno scorso la Formula 1? Verstappen all'ultima curva. Sarà una bella lotta - aggiunge King Claudio -. Milan e Napoli stanno andando veramente bene, l'Atalanta ha cambiato parecchio ma è lì, sembrano in ritardo Inter e Juve ma non possono stare dietro. La Roma lotterà, sì è un campionato bellissimo che può essere risolto davvero all'ultima giornata".