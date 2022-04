Al lungo elenco di opinioni post Bologna-Inter si aggiunge anche quella di Massimo Paganin . "Questione mentale, c’era una pressione altissima per l’Inter - dice l'ex nerazzurro nella chiacchierata con Calciomercato.it -. Nei numeri l’Inter ha spinto cercando di vincere, ma il Bologna in questo momento è una squadra ostica da affrontare. Al di là dell’errore di Radu credo che andasse gestito meglio quel momento, bisognava rimanere lucidi per organizzare il forcing finale. Il campionato non è ancora finito, l’Inter avrà una trasferta complicata ad Udine, ma la Fiorentina è una squadra che in gara secca può fare male al Milan".

Parlando poi del grave errore del portiere, Paganin ci tiene ad evidenziare l’importanza dello spogliatoio in un momento così delicato: "Quando il gruppo è maturo tutti sono in grado di accettare l’errore. Questa è la vita del professionista di alto livello, dev’essere in grado di superare questi momenti. I compagni gli saranno al fianco, ma si aspettano che sia in grado di tornare in campo. Un gruppo vero è con il compagno che ha fatto l’errore, quello del portiere purtroppo è sempre il più evidenti. Ci sono tanti errori in ogni partita, purtroppo qualcuno è più determinante".