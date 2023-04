I nerazzurri saranno i primi a scendere in campo venerdì alle 17 all’Arechi contro la Salernitana nel prossimo turno di serie A: tutto lascia pensare a un successo della squadra di Inzaghi, comunque reduce da tre sconfitte consecutive. Il «2» paga 1,45, contro i 6,75 per la vittoria dei granata secondo le quote fornite da Snai.