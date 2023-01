Il Napoli si ferma per la prima volta, sconfitto in casa dell’Inter, ma rimane in testa alla classifica di Serie A. Dopo la prima giornata post-Mondiale, la squadra di Spalletti mantiene il ruolo di favorita per lo scudetto, grazie ai cinque punti che la separano, anche se la quota per il successo finale dei partenopei è in salita: dall'1,37 pre-Inter, l'offerta è ora a 1,65 sia su 888sport.it che Planetwin365. Le inseguitrici rimangono comunque a distanza di sicurezza: la quota del Milan è a 5,50 (da 6,50), mentre quella dell’Inter quarta in classifica è a 6 (in discesa da quota 7).