Erano tutte e tre favorite per il passaggio del turno e sono tutte e tre fuori: Milan, Atalanta e Juventus. Resta solo l'Inter, in Champions League, sebbene come outsider rispetto ad altre realtà europee. Snai e Planetwin365 danno il successo dell'Inter a 15.

In testa c'è sempre il Real Madrid con 4,50 su bet365, con il Liverpool a 5 su William Hill. Più indietro Arsenal e Barcellona a 7, il Bayern Monaco a 8 e il Paris Saint-Germain a 11.