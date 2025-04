Quando l'Inter ha portato a casa la partita d'andata nelle coppe europee, non ha quasi mai sbagliato al ritorno completando la missione qualificazione. I nerazzurri hanno vinto infatti 19 delle 20 sfide nelle competizioni UEFA in cui hanno trionfato in trasferta all'andata, la più recente contro il Feyenoord negli ottavi di finale di questa stagione, inclusa la loro unica precedente vittoria in trasferta per 2-1 all'andata, contro il Nantes nel secondo turno di Coppa dei Campioni 1980/81 (1-1 in casa).

L'unica volta che l'Inter si è vista ribaltare una vittoria al primo round è arrivata nel terzo turno di Coppa UEFA 1988/89: l'avversaria, manco a farlo apposta, era il Bayern Monaco che si impose 3-1 a San Siro dopo aver perso 2-0 all'Olympiastadion. Ecco quindi che la partita di mercoledì assume la valenza della rivincita, sul piano statistico, per i nerazzurri...