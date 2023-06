I giocatori nerazzurri sono saliti sul pullman intorno alle 18:15 e la tensione è una sorta di climax che sale gradatamente. Il bus è partito alle 18:27. La concentrazione è sacra perché qui si fa la storia: il bus nerazzurro è partito dall'hotel alla volta dello stadio Ataturk. Circa un'ora il tragitto per raggiungere il teatro della finalissima di Champions League contro il Manchester City. Diversi piccoli tifosi hanno chiesto selfie ad alcuni giocatori del Biscione, che hanno dedicato anche pochi (ma preziosi) secondi ai sostenitori. Tantissimi applausi per Lautaro e Inzaghi. Ultimo a salire sul pullman, come di consueto, Romelu Lukaku (alle 18:25).