Ormai sfumata la pista Milan Skriniar e con Fabian Ruiz in dirittura d'arrivo, il Paris Saint-Germain si è convinto a tentare l'affondo finale per Axel Disasi, difensore centrale del Monaco, per completare la propria difesa. Secondo Prime Video, però, il club del Principato non intende vendere il suo giocatore a meno di un'offerta folle. E anche il giocatore stesso, proprio dopo la sfida coi parigini, è stato abbastanza evasivo in merito al suo futuro: "Ci sono state delle voci. Siamo in un periodo di mercato, quindi è inevitabile che ci siano voci. Ma in campo ero completamente concentrato sul Monaco. Vedremo cosa succederà dopo, ma a Monaco sto comunque bene. Il mio entourage si occupa di queste cose. Non mi preoccupo, mi concentro sul mio calcio. Oggi sono al Monaco e mi godo il momento".