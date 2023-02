Sven Goran Eriksson, attualmente direttore sportivo del Karlstad Football, saluta il calcio. L'ex allenatore della Lazio, tra le altre, annuncia il ritiro in vita privata, quantomeno per il momento, per via di alcuni problemi di salute. "Ho deciso. A causa di problemi di salute devo di limitare i miei doveri pubblici, almeno per il momento. Sto facendo degli esami di controllo. Mi concentrerò sulla mia salute, sulla mia famiglia e sul Karlstad, ma con incarichi limitati. Vi ringrazio, amici e addetti ai lavori, per tutto il sostegno. Vi chiedo di rispettare la mia decisione e la mia privacy".