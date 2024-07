È andato in scena oggi il primo faccia a faccia tra Gabriele Gravina e Luciano Spalletti dopo la dolorosa eliminazione dell'Italia da Euro 2024. Il ct della Nazionale, passando da Roma, ha colto l'occasione per incontrare il presidente della FIGC, ma anche Gigi Buffon e Maurizio Viscidi, coordinatore delle nazionali giovanili.

Lo riporta l'ANSA, specificando che si è trattato di un incontro utile per impostare il lavoro in vista della prossima stagione: a settembre, durante la prima sosta, è infatti in programma il doppio impegno di Nations League che vedrà gli azzurri affrontare Francia e Israele in trasferta il 6 e 9 settembre.