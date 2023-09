L'inizio di stagione praticamente perfetto dell'Inter ha convinto moltissimi tra addetti ai lavori ed ex calciatori a indicare proprio la formazione di Simone Inzaghi come favorita nella lotta Scudetto. L'ex CT della Nazionale Cesare Prandelli, ormai lontano dai campi da due anni per motivi personali, parla di una squadra però che era già "più forte sulla carta, migliorata rispetto alla finale di Champions".

A fare invidia a tutte le rivali in Serie A secondo l'ex Juventus e Atalanta è soprattutto il centrocampo, "il più forte e completo della A: un mix di corsa, tecnica e inserimenti". L'aggiunta di Davide Frattesi è stata decisiva in questo senso e insieme a Nicolò Barella la colonna centrale della Nazionale sembra decisamente in buone mani dalle parti di "San Siro".