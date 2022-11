Oggi è il giorno dell'inizio della prevendita dei biglietti per la sfida di Champions League del prossimo 14 marzo, quando all'Estadio Do Dragao di Oporto arriverà l'Inter per la gara di ritorno degli ottavi di finale contro il Porto di Sergio Conceiçao. I prezzi, riferisce il quotidiano A Bola, variano tra i 20 ei 70 euro per i soci e tra i 55 e i 120 per il pubblico non affiliato.