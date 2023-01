Intervistato dal sito Il Posticipo , l'ex attaccante del Catania Gianvito Plasmati si lascia andare al ricordo di Sinisa Mihajlovic , suo ex allenatore in Sicilia, che guido i rossoazzurri ad una strepitosa cavalcata salvezza nella stagione 2009-2010 culminata con la vittoria al Massimino ai danni dell'Inter. Momento che Plasmati annovera tra i più belli: " Ricordo l'espulsione di Sulley Muntari e il cucchiaio di Giuseppe Mascara dal dischetto . In panchina c'era il mister ed era felice. Io ero infortunato, ma stavo con i ragazzi.

Poi ci sono stati altri giorni speciali: penso a quello in cui abbiamo conquistato la salvezza. Fu una grande impresa: avevamo appena 9 punti a metà campionato, abbiamo chiuso con 35. Anche la vittoria in casa della Juve ci ha diede tanta fiducia: fu la prima per Mihajlovic con il Catania. Il mister si mise contro Pietro Lo Monaco convinto che non fossimo obbligati a vincere, disse il contrario davanti a tutti in conferenza stampa alla vigilia e alla fine vincemmo da ultimi in classifica".