Intervistato da TMW Radio, l'ex giocatore dell'Inter Fausto Pizzi prova a immaginare le mosse di mercato dei nerazzurri per questa estate: "Non penso abbia molto da fare, se è vero che Piotr Zielinski e Mehdi Taremi sono già dell'Inter. BIsogna puntellare la rosa dove magari ci sono elementi già avanti con l'età. Magari qualcuno alle spalle di Yann Sommer e Alexis Sanchez. In Italia secondo me sono le altre che devono fare molto per colpare il gap, mentre all'estero forse non è ancora al top. La società? Quello è il primo aspetto da risolvere, è fondamentale".

Chi non va ceduto?

"Mi piacerebbe rivedere Marcus Thuram, che ha margini di miglioramento. Magari può essere una plusvalenza incredibile, ma spero si riconfermi all'Inter il prossimo anno".