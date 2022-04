Fausto Pizzi , ex giocatore di Inter e Parma, parla ai microfoni di TMW Radio della sfida di domenica sera tra la Juve e i nerazzurri e del momento della squadra di Simone Inzaghi: "Se commentiamo l'Inter di Inzaghi al 70' del derby, quando poteva andare a +10, potevamo dire altre cose. Antonio Conte, per esperienza e carisma, questo campionato lo avrebbe già portato a casa il titolo. Nonostante le cessioni estive, ha la rosa più completa ancora adesso".

La scelta di Dzeko ha inciso sul calo di Lautaro?

"Bisogna vedere cosa era in grado di fare la società l'estate scorsa. Doveva recuperare del denaro per permettersi una certa gestione. Recuperare un centravanti poi con le caratteristiche di Lukaku era difficile. Dzeko comunque ha fatto una buona prima parte di stagione, ha fatto giocare anche meglio l'Inter. Tolto Lautaro, non ci sono stati cambi all'altezza per una stagione così piena di impegni. Ha sempre avuto giocatori spremuti anche dalle Nazionali e questo lo hanno pagato".