Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'ex calciatore Fausto Pizzi analizza i temi della giornata post Champions League, soffermandosi sulla crisi del Real Madrid: "Ho visto il Real Madrid e non aveva neanche l'alibi del ruolo Mbappé, ha giocato anche peggio quando è tornato nel suo ruolo. E' difficilmente spiegabile la sua situazione. Detto questo, per molte i punti sono pochi e davanti sono parecchie da superare. E devono fermarsi in troppe per passare direttamente il turno".

Su Liverpool e Inter: "Una bella lotta, perché stanno facendo bene in campionato. Sono squadre mentalizzate, che anche cambiando gli uomini rendono allo stesso modo. E' una qualità alta di solidità che le porta a fare strisce positive importanti. A l'Inter la finale di Champions di due anni fa ha dato consapevolezza. Nei primi mesi quest'anno l'Inter è sembrata avere un po' di appagamento, ma hanno inciso anche gli impegni con le Nazionali estivi, ma ora ha preso un ritmo clamoroso".