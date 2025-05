Dopo la festa per la promozione in Serie A ottenuta dopo 34 anni di attesa, per il Pisa è tempo di cominciare a pianificare la prossima stagione. Intervenuto nel corso della trasmissione 'La Finestra sull'Arena' di SestaPorta News, il direttore sportivo del club toscano Davide Vaira ha escluso a questo proposito qualunque interesse per Francesco Pio Esposito, attaccante di scuola Inter grande protagonista dell'ultimo torneo cadetto con lo Spezia: "Stiamo lavorando da febbraio per il mercato della Serie A. Abbiamo le idee chiarissime. Esposito è no dei migliori attaccanti del campionato, destinato a una carriera importante. A me piace tanto, però non c’è nulla".

Vaira lascia invece un piccolissimo spiraglio aperto per Giovanni Simeone, figlio di Diego Simeone che giocò con la maglia del Pisa nei primi anni '90: "Simeone invece è un campione, si sta giocando lo Scudetto. Le vie del Signore sono infinite, poi chissà: sognare non costa nulla. A oggi sembra irrealizzabile”.