Emil Audero potrebbe lasciare la Sampdoria: il portiere di origini indonesiane, così come l'altro estremo difensore Wladimiro Falcone, è nel mirino di diversi club tra cui l'Inter che vede in lui l'eventuale piano B nel caso in cui dovesse fallire l'assalto a Yann Sommer. Il tecnico blucerchiato Andrea Pirlo, intervistato da La Stampa, fa capire che le voci non stanno comunque disturbando il lavoro dei due giocatori: "Si allenano entrambi come se dovessero restare. Finché sono qui sono giocatori della Sampdoria, poi si vedrà cosa succede".