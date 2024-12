Gerard Piqué, presente allo Stadium per Juventus-Fiorentina, ha parlato a DAZN, soffermandosi anche sulla lotta Scudetto con un giudizio valutativo personale.

C'è un Piqué in Serie A?

"Non so chi potrebbe essere, ognuno ha il suo modo di giocare e fare paragoni porta solo pressioni".

Chi vince lo scudetto?

"Molte squadre competono, mentre in Spagna solo Real, Barcellona e Atletico. Per l'Italia dico Juve".