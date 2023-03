Come se non bastassero le polemiche arbitrali, la prestazione della squadra e la sconfitta cointro la Juventus, si deve registrare un altro infortunio in casa nerazzurra. Federico Dimarco, sostituito al 63’ della gara di oggi, ha dovuto lasciare il rettangolo di gioco per un risentimento muscolare ai retti addominali. Le condizioni dell'esterno saranno rivalutate nei prossimi giorni.