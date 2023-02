"La Champions è quello che abbiamo voluto e meritato. Dagli ottavi in poi chiunque sarebbe stato un avversario molto difficile e competitivo, soprattutto le squadre inglesi. Ci saremo, partita difficile. Il Tottenham lo conosco bene perché conosco Conte , ha vinto meritatamente con il City". Stefano Pioli , ai microfoni ufficiali del club rossonero, ha presentato l'andata degli ottavi di finale di Champions League in programma martedì 14 febbraio a San Siro contro la squadra allenata dall'ex tecnico nerazzurro.

"Arriva nel momento giusto, questa vittoria ci pulirà un po' la testa e un po' lo spirito - ha aggiunto -. Saremo pronti a giocare una partita al massimo delle nostra possibilità. Non posso fare altro che i complimenti ai nostri tifosi, anche per loro è stato un periodo difficile. Il fatto che ci continuano a sostenerci non può che aiutarci. Martedì ci sarà un pubblico dalle grandi occasioni e vogliamo essere all'altezza del pubblico e della Champions".