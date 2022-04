Prima del match contro il Torino, Stefano Pioli, allenatore del Milan, si è sbilanciato auspicando il ritorno alla contemporaneità delle partite nelle ultime giornate di campionato, teorema al quale si è poi accodato anche l'ex presidente dell'Inter Massimo Moratti. Ma, secondo La Repubblica, non ci sono speranze di rivedere un ritorno al passato: la Lega Serie A non prenderà in considerazione alcuna richiesta, se dovesse arrivare ufficialmente, di partite da disputare in contemporanea. "Questo perché c'è un ricco contratto tv che va rispettato, e le emittenti, si sa, amano il calcio-spezzatino che consente i migliori ascolti. In più nessuna Nazione calcisticamente importante, dall'Inghilterra alla Spagna, ha partite in contemporanea. Anche in Italia quindi si andrà avanti così come previsto sino alla fine", si legge.