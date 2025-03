Nello Spezia che vince contro il Pisa e riapre la corsa alla promozione diretta c'è ancora il timbro di Francesco Pio Esposito (14 centri in campionato), che ha messo a segno il temporaneo 2-2. Gli aquilotti hanno rimontato due volte, per poi siglare il sorpasso definitivo. In conferenza stampa ha parlato così il tecnico Luca D'Angelo: "Il primo tempo è stato equilibrato, quando abbiamo pareggiato all’ultimo minuto ho pensato che mentalmente il Pisa avrebbe potuto accusare il colpo. Invece ci hanno fatto subito gol e la cosa poteva capovolgersi. Siamo riusciti a rimetterci in piedi e a giocare un buonissimo secondo tempo contro una squadra molto forte, che conosco e che dal vivo mi ha fatto una buonissima impressione", ha concluso.