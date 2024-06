L'ex attaccante cileno del Cagliari Mauricio Pinilla, intervistato da Radio Agricultura, ha parlato della situazione di Alexis Sanchez in vista della sfida di Copa America col Canada: "Bisogna continuare ad accompagnarlo, a circondarlo di buoni giocatori in modo che possa fare bene, ma penso che individualmente Alexis non sia in grado di portare avanti la squadra da solo. Abbiamo tolto Arturo Vidal e Gary Medel dalle convocazioni e non è successo niente. Abbiamo tirato fuori Medel, leader dello spogliatoio; perché non lasciare Alexis in panchina per una partita? Alexis potrà entrare e spaccare il match col Canada, come ha fatto in circostanze diverse in altre partite”.